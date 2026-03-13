PEGI prende di mira le loot box con regolamenti modificati in vigore a giugno

HQ

Nei prossimi mesi ci saranno grandi cambiamenti nel modo in cui PEGI (Pan European Game Information) valuta qualsiasi videogioco. L'ente ufficiale ha annunciato che qualsiasi titolo che presenti meccaniche di loot box sarà classificato dai 16 anni in su, con la formulazione specifica che indica che queste modifiche mirano a funzionalità di "rischio interattivo ".

Ci sono quattro pilastri per questo cambiamento imminente alle normative PEG, il primo dei quali mira all'acquisto di contenuti in-game. Qualsiasi titolo che abbia offerte a tempo o quantità limitata riceverà un punteggio di 12, ma i giochi che includono NFT o meccanismi blockchain riceveranno immediatamente un punteggio di 18.

Partendo da questo, il secondo pilastro punta agli oggetti a pagamento casuali, cioè le loot box. Qui, il punteggio predefinito sarà 16, ma se PEGI lo riterrà necessario, può essere migliorato a 18, cosa a cui gli sviluppatori di EA Sports FC presteranno senza dubbio molta attenzione.

In terzo luogo, un aggiustamento dei meccanismi di gioco su appuntamento se arrivano, il che significa che i progetti con missioni giornaliere avranno un punteggio di 7, mentre quelli che puniscono un giocatore per non essere tornato riceveranno un punteggio di 12.

Infine, qualsiasi gioco con funzionalità di comunicazione illimitate riceverà un punteggio di 18, quindi aspettatevi elementi di comunicazione più controllati nei giochi futuri.

Per quanto riguarda il motivo per cui questi cambiamenti vengono introdotti, il direttore di PEGI Dirk Bosmans spiega: "Siamo fiduciosi che questi ambiziosi aggiornamenti ai criteri di classificazione di PEGI forniranno a genitori e giocatori consigli più utili e trasparenti che riflettono meglio l'esperienza complessiva che i giocatori possono aspettarsi dai videogiochi che giocano."

I cambiamenti entreranno in vigore a giugno 2026. Quando succede, come ti aspetti che influenzino i tuoi giochi preferiti?