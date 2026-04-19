Pellegrino Matarazzo della Real Sociedad, primo allenatore americano a vincere un titolo importante in Europa

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La Real Sociedad ha sconfitto l'Atlético de Madrid ai rigori di una finale di Copa del Rey ricca di azione a Siviglia, chiudendo 2-2 (3-4 ai rigori), che il club basco di San Sebastián guidava dal tredicesimo secondo, dopo un colpo di testa di Ander Barrenetxea che distraeva tutta la difesa dell'Atleti. L'Atleti è riuscito a pareggiare nuovamente, con Julián Álvarez che ha segnato un gol fantastico all'83° minuto, ma ha poi sbagliato il rigore negli ultimi rigori.

È un'impresa eccezionale per la Real Sociedad, che alla fine del 2025 era più vicina alla zona retrocessione, quando l'allenatore Pellegrino Matarazzo è stato assunto per sostituire Sergio Francisco. Il manager americano, di Wayne, New Jersey, ha migliorato drasticamente la squadra: imbattuta in casa nel 2026, solo tre sconfitte in trasferta, portando la squadra al settimo posto in LaLiga.

Con questa vittoria alla Coppa di Spagna, quarta assoluta nella storia del club, cinque anni dopo la finale della stagione 2019/20, Matarazzo diventa il primo allenatore statunitense a vincere un trofeo importante (anche se non di campionato) in una delle cinque grandi leghe europee (Spagna, Germania, Inghilterra, Francia, Italia), mentre Jesse Marsch rimane l'unico ad aver vinto un titolo di Lega. ha vinto la Bundesliga austriaca con la Red Bull Salzburg nel 2020 e nel 2021.

Matarazzo, figlio di immigrati italiani, trascorse tutta la sua carriera professionistica come giocatore in Germania, giocando in club di livello inferiore, e in seguito divenne allenatore dei club della Bundesliga VfB Stuttgart e TSG Hoffenheim.