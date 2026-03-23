Peni Parker si aggiunge al roster Marvel Tokon: Fighting Souls

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Prima che Spider-Man: Into the Spider-Verse arrivasse, pochi conoscevano il nome Peni Parker, dato che questa variante di Spider-person era un eroe meno conosciuto al di fuori della comunità dei fumetti. Ma il suo aspetto si è rivelato un grande successo e ora Peni è un personaggio molto più conosciuto, qualcosa che senza dubbio ha avuto un ruolo nel suo futuro coinvolgimento in Marvel Tokon: Fighting Souls.

In un recente post su PlayStation Blog, è stato confermato che Peni Parker sarà una delle combattenti giocabili nel prossimo gioco e che si unirà a una squadra chiamata Amazing Guardians, includendo anche lo stesso Spider-Man (Peter Parker), Ms. Marvel e Star-Lord. Questa squadra dovrà rivaleggiare con quella degli X-Men Infrangibili, anch'essa recentemente confermata.

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Per quanto riguarda cosa aspettarsi da Peni, ci viene detto: "Pilota SP//dr, una potente tuta meccanica creata da suo padre, e combatte come l'eroina ragno di un universo parallelo. In Marvel Tōkon: Fighting Souls, Peni porta SP//dr in battaglia, usando una vasta gamma di gadget e strumenti unici per improvvisare strategie al volo."

Ci viene anche detto di tenere d'occhio come il personaggio sia stato localizzato in diverse lingue, dato che Peni parlerà sia inglese che giapponese nel gioco, se scegli di giocare principalmente in inglese o giapponese, dato che ha origini miste grazie al fatto di essere cresciuta negli Stati Uniti.

Infine, Arc System Works promette che, se ti piace costruire la tua squadra di eroi, il gioco supporterà nomi di squadre generati automaticamente, quindi aspettati qualche elemento strano che spunta.

Secondo il lancio di Marvel Tokon: Fighting Souls, il caccia a coppie è previsto per il 6 agosto su PC e PS5.