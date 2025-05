Pepe Reina annuncia il suo ritiro dal calcio professionistico

HQ

Pepe Reina, uno dei portieri più leggendari della nazionale spagnola, si ritira, anche se non è particolarmente noto per le sue parate, almeno con La Roja. Tutti in Spagna lo conoscono per il suo contributo al gruppo, essendo un fattore chiave per mantenere una buona atmosfera nello spogliatoio, senza mai essere la prima scelta in porta. Ora, il vincitore della Coppa del Mondo e due volte campione d'Europa con la Spagna, annuncia il suo ritiro dal calcio all'età di 42 anni dopo 26 stagioni da professionista.

In un'intervista con Movistar+ ha annunciato che avrebbe messo fine alla sua carriera. "È la fine di una carriera molto bella, una vita molto piena, mi sento molto fortunato per quello che ho vissuto, sono passati molti anni... Non me l'aspettavo, ma credo che sia arrivato il momento e voglio finirla qui". Anche se la buona notizia è che Reina continuerà ad essere legato al calcio con il Villarreal, che gli ha offerto la possibilità di allenare la loro squadra giovanile la prossima stagione.

Il portiere giocava attualmente nel Como 1907, da poco promosso in Serie A e allenato dal connazionale Cesc Fábregas, riuscendo a rimanere nella massima serie con una posizione di forza, decimo in Serie A, dopo essere stato promosso lo scorso anno. "Avevo di più da offrire e quest'anno è stato quello che mi ha fatto capire che ora sono vuoto, nel senso che non posso più offrire di più al calcio da questa posizione", ha aggiunto Reina.

Ha fatto il suo debutto con l'FC Barcelona nel 2000 e se ne va con un record invidiabile per molti, avendo vinto nove titoli, tra cui la Coppa del Mondo 2010 e due campionati europei nel 2008 e nel 2012 , oltre a titoli con i suoi club come una Bundesliga con il Bayern Monaco, una Coppa Italia con il Napoli e una FA Cup con il Liverpool. Tuttavia, il suo lavoro incompiuto è stata la Champions League, perdendo la finale nel 2007 contro il Milan.

Oltre ad essere un grande portiere in importanti squadre europee, sarà ricordato per il suo carisma e il ruolo chiave nei successi della Spagna.