Per il direttore delle prestazioni di Baldur's Gate III, l'inclusione di pronomi neutri da parte di Larian è stata "un punto di svolta"

Baldur's Gate III è stato un punto di svolta dell'industria dei giochi su così tanti livelli che ancora oggi, più di due anni dopo il suo rilascio completo e otto massicci aggiornamenti dei contenuti dopo, si trova ancora una spanna sopra praticamente ogni versione principale della generazione. La sua progettazione e il suo sviluppo sono anche una dichiarazione d'intenti di quanto le macchine di Larian siano ben oliate per affrontare progetti di grande portata, ma sempre con l'obiettivo in mente di creare qualcosa di speciale per tutti i giocatori, e il fatto che segue ne è la prova.

Durante una recente intervista con The Gamer, la regista e collega attrice Aliona BaranovaBaldur's Gate III , ha ricordato il suo lavoro sul cRPG e ha elogiato la decisione di Larian di registrare nuovamente tutti i dialoghi del gioco per aggiungere la neutralità di genere.

E mentre ci possono essere più critiche nei confronti di tali decisioni inclusive, non c'è dubbio che Baldur's Gate III ha fatto molto bene, e forse in parte a causa di esse. Baranova afferma: "L'inclusione può sempre essere migliorata, credo, in tutte le aree, ma penso che Baldur's Gate 3 sia andato molto, molto bene e abbia venduto molto bene".

"È stato un cambiamento radicale. Brillante. Avevamo già iniziato a registrare e avevamo un sacco di battute con i pronomi lui e lei, ma abbiamo richiamato le persone per assicurarci che, anche se si trattava di una sola riga, fosse loro/loro", aggiungendo che "gli sviluppatori ne prendano nota. Puoi correre quei rischi, tra virgolette, e raccogliere i frutti, se lo fai con tutto il cuore. Fallo con una buona sceneggiatura, con buone interpretazioni e regia, e sii appassionato".

Cosa ne pensi di questo, e pensi che Baldur's Gate III incoraggerà altri grandi sviluppi per essere inclusivi e raggiungere questo segmento di giocatori, oltre a quelli normativi? E a proposito, se volete dare un'occhiata più da vicino al lavoro dei doppiatori di Baldur's Gate 3, non perdetevi la nostra intervista con Samantha Béart, che ha doppiato Karlach, qui sotto.