Perché Cristiano Ronaldo è "infelice" del club saudita Al Nassr e si rifiuta di giocare

Cristiano Ronaldo è stato escluso dalla rosa dell'Al Nassr per la partita di lunedì nella Saudi Pro League, e diversi media affermano che il 40enne è diventato insoddisfatto del club e di come viene gestito dal Fondo Pubblico di Investimento dell'Arabia Saudita. La notizia è stata data per la prima volta dall'emittente portoghese A Bola, e altri media come BBC e Sky Sports spiegano che il giocatore ritiene che Al Nassr riceva meno investimenti rispetto agli altri tre club di proprietà della PIF: Al Hilal, Al Ahli e Al Ittihad.

Il Saudi Arabia Public Investment Fund possiede questi quattro club di calcio (e finanzia anche altri club come il Newcastle United). Questa settimana, l'ex compagno di squadra di Ronaldo al Real Madrid, Karim Benzema, si è unito ad Al Hilal dopo la fine del suo contratto con l'Al-Ittihad.

Ronaldo vede che altri club ricevono più investimenti e rinforzi rispetto all'Al-Hilal e, nonostante entrambi siano di proprietà nazionale, Al Hilal e Al Nassr sono i principali rivali nella Saudi Pro League, attualmente in testa alla classifica.

Secondo una fonte della BBC, Cristiano Ronaldo "è solo competitivo e non ama che altri club diventino più forti". Da quando Ronaldo è entrato nell'Al Nassr nel 2022, ha vinto solo un trofeo più piccolo, la Coppa dei Campioni dei Club Arabi.

Ronaldo ha recentemente firmato un nuovo contratto con l'Al Nassr fino al 2027, rendendolo il calciatore meglio pagato al mondo, ma fonti dicono che è insoddisfatto e sta facendo una sorta di "sciopero" per costringere Al Nassr e il PIF a investire molto nella squadra affinché possa finalmente vincere il campionato saudita...