Perché ora è il momento perfetto per portare Forza Horizon in Giappone? Playground dà il suo ragionamento

Agli sviluppatori di Playground Games è stato chiesto di portare la serie Forza Horizon in Giappone per anni. I giocatori hanno voluto crogiolarsi nelle luci al neon e nella cultura delle corse su strada, dentro e intorno alle epiche città e attraverso i pittoreschi ambienti rurali. Nonostante questo desiderio, abbiamo dovuto aspettare fino al sesto capitolo della serie prima che questo diventasse realtà, poiché Forza Horizon 6, in arrivo il prossimo anno su PC e Xbox Series X/S si dirigerà finalmente verso il Paese del Sol Levante.

Allora perché ora, perché Playground ha aspettato così a lungo per offrire un'avventura giapponese? In un post sul blog di Xbox Wire, lo sviluppatore spiega in modo approfondito il suo ragionamento.

"Il tempismo è giusto, in parte, a causa degli aspetti pratici: ora sembra che il lato tecnico possa tenere il passo con la corretta rappresentazione del Giappone, e gli sviluppatori di Playground sono anche armati di un'enorme quantità di esperienza dai giochi precedenti".

L'art director Don Arceta ha anche aggiunto qualche dettaglio in più: "Come per ogni titolo di Horizon, vogliamo assicurarci di rendere giustizia al paese in termini di rappresentazione autentica e giocabilità open world di Horizon, e ora è il momento giusto per rendersene conto pienamente per i giocatori.

"La bellezza dei giochi Horizon è che ognuno di essi ci offre insegnamenti e modi per rendere il prossimo ancora più grande e migliore. Oltre a prendere in considerazione il feedback dei giocatori, siamo stati anche in grado di appoggiarci a cose più pratiche: ad esempio, il DLC Hot Wheels di Forza Horizon 5 ci ha aiutato a sviluppare le strade sopraelevate della città di Tokyo in FH6".

Possiamo aspettarci molti elementi culturalmente familiari in questo gioco, incluso uno che attinge alla meccanica delle stagioni di Forza Horizon, dove possiamo aspettarci "estati afose, inverni nevosi e, naturalmente, l'iconica stagione dei Sakura, quelle preziose settimane in cui i fiori di ciliegio sbocciano in tutto il paese".

Naturalmente, sembra che il 2026 sia destinato a essere un anno enorme per i fan di Xbox, con Forza Horizon 6 e Fable a guidare la carica, e le aspettative per qualcosa Halo per celebrare il 25° anniversario della serie, e probabilmente anche Gears of War: E-Day.