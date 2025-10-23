Perché Trump ha appena sanzionato i principali giganti petroliferi russi e in che modo potrebbe influenzare la guerra in Ucraina

HQ

Gli Stati Uniti hanno colpito le due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, con sanzioni radicali in una forte escalation di pressione sulla guerra in corso di Mosca in Ucraina. Ciò ha causato un'impennata dei prezzi globali del petrolio di oltre il 3% giovedì.

Rosneft // Shutterstock

Trump ha inquadrato le sanzioni come una risposta al rifiuto del presidente russo Vladimir Putin di porre fine alla "guerra insensata" in Ucraina. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha affermato che le sanzioni prendono di mira la capacità del Cremlino di finanziare il conflitto, esortando gli alleati a seguire l'esempio.

La Casa Bianca ha dato alle aziende tempo fino al 21 novembre per chiudere i rapporti con i produttori di petrolio russi. Rosneft, controllata dall'alleato di Putin Igor Sechin, e Lukoil esportano insieme oltre 3 milioni di barili di petrolio al giorno, pari a circa il 6% della produzione globale.

Queste sanzioni potrebbero costringere la Russia a vendere petrolio con sconti più profondi. Tuttavia, la Russia ha risposto liquidando le sanzioni come "controproducenti", con l'ex presidente Dmitry Medvedev che ha paragonato la mossa degli Stati Uniti a "un atto di guerra".

La decisione complica anche la strategia energetica dell'India. Le raffinerie indiane, tra i maggiori acquirenti al mondo di petrolio russo scontato, stanno ora rivedendo le importazioni per conformarsi alle sanzioni, sollevando preoccupazioni per le interruzioni delle forniture e i potenziali costi più elevati.

Zelensky ha accolto con favore le sanzioni, ma ha sottolineato che sarebbe necessaria un'ulteriore pressione internazionale per garantire un cessate il fuoco. Nel frattempo, i leader dell'UE si incontreranno a Bruxelles per discutere la trasformazione dei beni russi congelati in un potenziale pacchetto di aiuti da 140 miliardi di euro per Kiev.

In definitiva, gli esperti suggeriscono che è più probabile che le sanzioni influenzino politicamente i calcoli russi piuttosto che cambiare la situazione militare in Ucraina. "Segnalano a Mosca che la comunità internazionale fa sul serio, ma non cambieranno immediatamente il campo di battaglia".