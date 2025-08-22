Pete Parsons si dimette da CEO di Bungie dopo 20 anni

HQ

Dopo quasi due decenni in Bungie, il CEO Pete Parsons ha annunciato la sua partenza dall'azienda. Parsons è stato con lo studio sin dai tempi di Halo e ha supervisionato la transizione in Destiny e oltre. Le sue dimissioni arrivano dopo un anno difficile per Bungie, segnato dal calo di qualità di Destiny 2 e dalla tiepida accoglienza di Marathon, che alcuni beta tester hanno paragonato al flop Concord di Sony. Sul sito ufficiale di Bungie, Parsons ha condiviso una nota d'addio:

"Dopo più di due decenni trascorsi a costruire questo incredibile studio, a creare la Bungie Foundation e a far crescere comunità stimolanti intorno al nostro lavoro, ho deciso di passare il testimone. Oggi è il momento giusto per un nuovo inizio. Il futuro di Bungie sarà nelle mani di una nuova generazione di leader e sono entusiasta di annunciare che Justin Truman assumerà la guida come nuovo capo dello studio di Bungie".

Truman, che è stato strettamente legato a Destiny sin dai suoi primi giorni, ha anche riflettuto sul suo nuovo ruolo:

"Come ingegnere, ho scritto del codice di cui sono davvero orgoglioso per la nostra arma originale, le abilità e la rete di Destiny 1. Come designer, ho contribuito a creare molte delle nostre console di Destiny 2 (comprese alcune che ho sbagliato terribilmente al lancio). In qualità di produttore, ho aiutato il nostro team a lanciare le prime stagioni di Destiny. Più recentemente, ho lavorato alla strategia dei talenti di Bungie come Chief Development Officer e ho supportato il team di Marathon mentre costruiamo il nostro prossimo mondo".

Ha sottolineato la missione di Bungie:

"In tutti questi ruoli, lo scopo di Bungie è rimasto chiaro: creare mondi che ispirano amicizia. Quando siamo al meglio, costruiamo quei mondi insieme ai nostri giocatori e offriamo qualcosa di importante. Ho anche visto quando abbiamo mancato il bersaglio e ho imparato dalla nostra comunità. Mi impegno a lavorare con ogni membro di questo team mentre continuiamo a riversare i nostri cuori e le nostre anime in questi mondi, perché alla fine prosperano solo con te in loro".

Con Truman che ora si fa avanti come capo dello studio di Bungie, l'azienda entra in una nuova era, una in cui deve riconquistare la fiducia della sua comunità mentre naviga nel futuro incerto di Destiny e nel destino di Marathon.