Petro della Colombia chiama all'emergenza economica

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Gustavo Petro ha annunciato piani per dichiarare una nuova emergenza economica e presentare un nuovo disegno di legge di riforma fiscale al Congresso nel tentativo di stabilizzare le finanze della Colombia.

In un discorso televisivo, Petro ha affermato che le misure erano necessarie per proteggere il tenore di vita e affrontare il crescente divario di bilancio per il 2026. Ha avvertito che se i legislatori non approvano le proposte, il governo potrebbe procedere per decreto.

L'iniziativa arriva in un contesto di tensioni con la banca centrale, a seguito di disaccordi sugli aumenti dei tassi d'interesse e sulle dimissioni del Ministro delle Finanze Germán Ávila dal suo consiglio di amministrazione.

Il Congresso colombiano ha già approvato un piano di spesa che non soddisfa le esigenze fiscali del paese, mentre i precedenti tentativi di riforma fiscale sono stati respinti. Un stato di emergenza economico simile dichiarato lo scorso anno è stato parzialmente sospeso dalla Corte Costituzionale.

Incombe anche l'incertezza politica, con le prossime elezioni che determineranno il successore di Petro e un nuovo Congresso che entrerà in carica a luglio.