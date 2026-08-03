Phantom Blade Zero, Ocarina of Time Remake, Call of Duty e altre migliori liste dei desideri per le uscite del 2026

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Anche se molti di noi hanno Grand Theft Auto VI in cima alle nostre wishlist, i dati delle visualizzazioni di trailer, del conteggio degli articoli e delle wishlist hanno dimostrato che molti giocatori hanno altri titoli che aspettano con ansia.

In una nuova raccolta di dati da The Game Business, vediamo gli altri grandi vincitori del 2026 al di fuori di Grand Theft Auto VI, e alcuni di loro potrebbero sorprenderti. Quando guardiamo i giochi in base alle visualizzazioni dei trailer e al numero di articoli, vediamo che The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake di Nintendo è in cima alle classifiche. Dietro ai suoi 152 milioni di visualizzazioni dei trailer c'è Wolverine della Marvel, che vanta 128 milioni di visualizzazioni per i suoi trailer.

Il prossimo gioco di supereroi di Insomniac è anche in cima alla lista dei desideri di IGN, ma se guardiamo alle visualizzazioni video complessive dei giochi di quest'anno, un altro mega franchise è in cima. Call of Duty: Modern Warfare 4 ha raccolto 694 milioni di visualizzazioni, ma ancora una volta Wolverine della Marvel si piazza secondo.

Se vogliamo guardare a un posto dove Wolverine non può competere, allora Steam è la piattaforma a cui andare. Lì, senza esclusive console che confondano le acque, vediamo le classifiche della wishlist mettere Phantom Blade Zero in cima, con The Blood of Dawnwalker subito dietro. Onimusha: Way of the Sword e Warhammer 40.000: Dawn of War IV completano il terzo e quarto posto, con Control: Resonant che completa i primi 5.

Qual è il gioco che hai più atteso dell'anno?