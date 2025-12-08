Phantom Blade: Zero rivelerà la sua data di uscita ai Game Awards

HQ

Mentre i giochi d'azione in terza persona cercano di staccarsi dall'etichetta Soulslike che li ha bloccati negli ultimi anni, stiamo iniziando a vedere emergere concetti entusiasmanti dal genere. Phantom Blade: Zero ha avuto molti occhi su di lui fin dal debutto del suo primo trailer, e i fan sono curiosi di vedere quando potranno giocare da soli.

Presto sapremo questa informazione, poiché The Game Awards ha rivelato che Phantom Blade: Zero annuncerà la data di uscita questa settimana durante l'evento. Per ricordare, i Game Awards iniziano alle 00:30 GMT/01:30 CET il 12 dicembre. Restiamo svegli fino a tardi per darvi gli ultimi scoop, inclusa la data di uscita Phantom Blade: Zero.

Non sappiamo se questa sarà una data fissa o una finestra più stretta, ma probabilmente dovremo aspettare la fiera per scoprirlo. È possibile che il gioco si unisca alla crescente lista di successi del 2026, oppure che possa richiedere un altro anno di pausa e restare nelle nostre mani per il 2027. Che ne pensi?

