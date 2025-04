Phil Spencer pensa che i videogiochi abbiano raggiunto i film e gli spettacoli televisivi quando si tratta di narrazione

HQ

Lo diciamo da molto tempo ormai, ma l'era degli adattamenti dei videogiochi è davvero alle porte. Uscite come The Super Mario Bros. Movie, Five Nights at Freddy's e A Minecraft Movie hanno dimostrato con la metrica del denaro al botteghino che ci sono soldi da guadagnare negli adattamenti dei videogiochi.

Per il capo di Xbox Phil Spencer, questo dimostra che i videogiochi hanno raggiunto i film e la TV quando si tratta della capacità della loro narrazione. "Direi che per molto tempo, penso che ci fosse una certa quantità di invidia nello spazio dei videogiochi quando si guardavano film e televisione", ha detto a Variety in una recente intervista. "Della loro capacità di narrazione, dei mondi che avevano costruito... Sono molto orgoglioso del fatto che l'industria dei videogiochi sia ora vista come un luogo in cui vengono raccontate storie e personaggi davvero profondi. Abbastanza profondi da poter essere realizzati con un mezzo diverso, attraverso un film o uno spettacolo televisivo".

"Penso che i film siano passati attraverso i libri, quando pensi a cose come "Il Signore degli Anelli", e poi si sono spostati nei fumetti con tutta la Marvel e Batman, tutto questo. E si vede davvero che l'industria rivolge la sua visione ai videogiochi, perché ha una grande comunità, e le storie sono in realtà abbastanza ricche e profonde. E lo adoro", ha continuato. Spencer cita anche The Last of Us e Indiana Jones e il Grande Cerchio come esempi chiave di grande narrazione nei giochi.

I giochi come mezzo di narrazione sono stati spesso guardati dall'alto in basso rispetto ai film e agli spettacoli televisivi, ma con il miglioramento della tecnologia, è diventato più chiaro che possono raccontare una grande storia proprio come qualsiasi altro mezzo. Dovremo vedere se questa era di adattamento influenzerà il futuro dei giochi, poiché i titoli potrebbero cercare di dare la priorità a una storia che sia abbastanza buona da essere in un film o in uno show televisivo. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, ma il futuro sembra interessante per i giochi e gli spin-off che ne derivano.