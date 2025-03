Phil Spencer promette altri adattamenti delle IP Xbox

HQ

Il capo di Xbox Phil Spencer ha detto che non abbiamo ancora visto l'ultimo di un titolo Microsoft sul grande o piccolo schermo. Da Halo a A Minecraft Movie, gli adattamenti dei videogiochi stanno diventando sempre più comuni nelle nostre line-up cinematografiche e televisive al giorno d'oggi, e Xbox vuole esserne una parte importante.

Parlando con Variety, Spencer ha riconosciuto che è un processo per ottenere questi adattamenti giusti. "Stiamo imparando e crescendo attraverso questo processo, il che ci sta dando più fiducia nel fatto che dovremmo fare di più", ha detto. "Abbiamo imparato facendo Halo. Abbiamo imparato facendo Fallout".

"Quindi tutti questi si costruiscono su se stessi. E ovviamente ne avremo un paio che mancheranno. Ma quello che direi alla comunità Xbox a cui piace questo lavoro è: 'Vedrete di più, perché stiamo acquisendo fiducia e stiamo imparando attraverso questo'", ha continuato.

Quindi, aspettati più film e programmi TV dalle IP Xbox nel prossimo futuro. Sappiamo già che Netflix è destinato a realizzare uno show di Gears of War, ma sembra che stiano con le mani in mano in questo senso. Considerando l'enorme quantità di studi che Xbox possiede ora, immaginiamo che avranno un potenziale per film e programmi TV con IP per un po' di tempo a venire.