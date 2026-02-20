Phil Spencer si ritira mentre Xbox entra in una nuova era: Asha Sharma nominata nuova CEO

HQ

Dopo quasi quattro decenni nell'industria tecnologica, Phil Spencer ha annunciato di lasciare Microsoft con effetto immediato, ritirandosi così dal ruolo di responsabile di Xbox e Microsoft Gaming. Spencer, che ha iniziato come stagista nel 1988 e ha visto Xbox crescere dalla sua nascita fino a diventare un impero globale del videogioco, è stato un catalizzatore di cambiamento.

Ma non finisce qui: Sarah Bond, capo di Xbox, da tempo vista come una possibile successora, lascerà anche l'azienda come parte della transizione. Spencer rimarrà consulente fino all'estate per facilitare la transizione.

Al suo posto c'è Asha Sharma come nuova CEO di Microsoft Gaming — un nome che alcuni di voi lettori potrebbero già conoscere, dato che proviene dalla divisione AI dell'azienda e non tradizionalmente dall'industria videoludica. Sharma, che in precedenza ha lavorato in Instacart e Meta, ora guiderà Xbox, Game Pass e Xbox Game Studios.

In una dichiarazione iniziale, Sharma scrive di intraprendere la sua missione con una combinazione di umiltà e senso di urgenza, sottolineando che l'organizzazione sta costruendo su un'eredità creata da generazioni di sviluppatori, creatori e ingegneri.

Lei menziona tre impegni principali come sue massime priorità. Prima di tutto, i giochi saranno al centro della scena, con un focus su personaggi memorabili, storie forti, gameplay innovativo e creatività. Gli sviluppatori riceveranno più supporto e i marchi classici saranno ulteriormente sviluppati.

Il secondo impegno riguarda un "ritorno" per Xbox come marchio. L'azienda vuole rafforzare il rapporto con i fan e gli sviluppatori di lunga data e ribadire l'importanza della console, assicurando al contempo che l'esperienza di gioco funzioni senza soluzione di continuità su PC, mobile e servizi cloud.

Il terzo focus è il futuro del gaming. La direzione vuole creare nuovi modelli di business e strumenti creativi dove giocatori e sviluppatori possano creare le proprie storie. L'IA sarà usata responsabilmente, senza sostituire la creatività umana. L'obiettivo è far rivivere lo spirito audace e sperimentale che un tempo costruiva Xbox.

Infine, Matt Booty, ex responsabile di Xbox Game Studios, sarà anch'egli promosso a EVP e chief content officer, un ruolo che rafforzerà il futuro della famiglia Xbox. In breve, è stata una fine di settimana drammatica, per usare un eufemismo.

