Piano USA e Corea del Sud Freedom Shield a marzo
L'esercitazione annuale mira a rafforzare la prontezza alla difesa in un contesto di tensioni con la Corea del Nord.
Corea del Sud e Stati Uniti condurranno le loro esercitazioni militari congiunte annuali, chiamate Freedom Shield , dal 9 al 19 marzo, hanno dichiarato mercoledì i funzionari. L'esercitazione, descritta come "difensiva per natura", supporterà anche i preparativi per il trasferimento del controllo operativo statunitense in tempo di guerra a Seoul.
Le esercitazioni includeranno addestramento multi-dominio e ai posti di comando, oltre a scenari che riguardino le capacità nucleari della Corea del Nord. La Corea del Sud mira a completare il passaggio del comando militare prima che il mandato del presidente Lee Jae Myung termini nel 2030.
Mentre la Corea del Sud ha cercato di ridurre alcune esercitazioni di addestramento sul campo per alleviare le tensioni con la Corea del Nord, i funzionari statunitensi si sono opposti a tali riduzioni. I colloqui sugli aggiustamenti continuano mentre Pyongyang tiene il suo Congresso del Partito dei Lavoratori al potere, che potrebbe includere una parata militare che metterà in mostra nuove capacità...