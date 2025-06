Pilota ucraino di F-16 ucciso mentre la Russia intensifica gli attacchi aerei L'Ucraina sollecita un rinnovato sostegno degli Stati Uniti dopo aver perso un altro jet in un massiccio attacco notturno.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un pilota ucraino di F-16 è stato ucciso mentre si difendeva da uno dei più grandi attacchi aerei della Russia negli ultimi mesi. Il pilota, celebrato postumo come un eroe nazionale, avrebbe intercettato diversi bersagli prima di schiantarsi.

"Il pilota ha usato tutte le sue armi di bordo e ha abbattuto sette bersagli aerei. Mentre abbatteva l'ultimo, il suo aereo è stato danneggiato e ha iniziato a perdere quota", ha detto l'Air Force.



"Ha padroneggiato quattro tipi di aerei e ha ottenuto risultati importanti nella difesa dell'Ucraina", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È doloroso perdere queste persone".

La perdita, segnalata domenica dalle autorità, segna un altro duro colpo per l'aeronautica ucraina, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rinnova le richieste di sostegno alla difesa aerea occidentale a seguito della diffusa distruzione e del ferimento di civili in più regioni. Mollis, Svizzera, 19 agosto 2023: Aereo da combattimento F16 che esegue una manovra aerea con scie di fumo. General Dynamics F-16 Fighting Falcon dell'aeronautica militare belga. Spazio di copia // Shutterstock