Più di 20 classici e nostalgici Warhammer debuttano e tornano su Steam

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Anche se è bello vedere esplosioni realistiche, sangue e armature Primaris lucenti nei giochi Warhammer di oggi, se ti mancano gli Space Marine a blocchi, le texture grezze e il fascino nostalgico dei giochi di un tempo, allora sei fortunato. Una nuova raccolta di vecchi giochi Warhammer, preparata per il futuro e pronta all'uso, è ora arrivata su Steam.

La raccolta Warhammer Classics comprende più di 20 vecchi beniamini, comprendendo giochi ambientati sia nel cupo e lontano futuro dell'universo di Warhammer 40.000, sia nell'epico fantasy del Vecchio Mondo di Warhammer. Sette giochi debuttano su Steam grazie a questa collaborazione con l'editore SNEG e Games Workshop, tra cui: Warhammer: Shadow of the Horned Rat, Final Liberation: Warhammer Epic 40,000, Warhammer 40,000: Chaos Gate, Warhammer 40,000: Rites of War, Warhammer: Dark Omen, Warhammer 40,000: Fire Warrior e Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition.

Ci sono anche molti giochi che tornano su Steam, come: Space Hulk, Space Hulk: Ascension, Warhammer 40,000: Armageddon, Warhammer 40.000: Sanctus Reach, Talisman: Horus Heresy, Talisman: Origins, Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles, Warhammer Quest, Warhammer Quest 2: The End Times, Legacy of Dorn: Herald of Oblivion, Chainsaw Warrior, Chainsaw Warrior: Signori della Notte.

Warhammer Classics mira a preservare questi vecchi beniamino, mantenendoli vivi per i fan più vecchi da godere e per i nuovi fan da sperimentare per la prima volta. "Warhammer Classics è più di una semplice raccolta di ristampe. È una chiara dichiarazione di intenti: che i giochi fondamentali di Warhammer contano, e che valgono la pena preservarli, celebrarli e reintrodurli a un pubblico globale su PC", ha dichiarato il direttore di SNEG Oleg Klapovskiy. "Con così tanti titoli perduti nel tempo e hardware obsoleto, Warhammer Classics è stato creato per salvaguardare questa eredità per le generazioni future. Warhammer ha una lunga storia su PC e siamo impegnati a garantire che la piattaforma rimanga centrale per la sua gestione a lungo termine, dando nuova vita a questi giochi per molti anni a venire."

Dai un'occhiata all'elenco completo dei giochi inclusi in Warhammer Classics, così come al trailer che ne mostra alcuni qui sotto:



Warhammer: L'Ombra del Topo Cornuto (SNEG, SNEG)



Liberazione Finale: Warhammer Epic 40.000 (SNEG, SNEG)



Warhammer 40.000: Porta del Caos (SNEG, SNEG)



Warhammer 40.000: Riti di Guerra (SNEG, SNEG)



Warhammer: Presagio Oscuro (SNEG, SNEG)



Warhammer 40.000: Guerriero del Fuoco (Topo Gelato, SNEG)



Warhammer: Marchio del Caos - Edizione Oro (SNEG, SNEG)



Space Hulk (Controllo Totale, SNEG)



Space Hulk: Ascension (Controllo Totale, SNEG)



Warhammer 40,000: Armageddon (Slicciolino, Slittaccio)



Warhammer 40.000: Sanctus Reach (Slitherine, Slitherine)



Talismano: Eresia di Horus (Nomade, Nomad)



Talisman: Digital Classic Edition (4ª Edizione) (Nomad, Nomad)



Talismano: Origini (Nomad, Nomad)



Man O' War: Corsair - Battaglie Navali di Warhammer (Evil Twin, SNEG)



Warhammer Quest 2: La Fine dei Tempi (Perchang, Perchang)



Eredità di Dorn: Araldo dell'Oblio (Uomo di Latta, Uomo di Latta)



Warhammer Underworlds - Edizione Shadespire (Uomo di Latta, Uomo di Latta)



Dawn of War - Edizione Anniversario (Reliquia, Reliquia)



Dawn of War 2 - Edizione Anniversario (Reliquia, Reliquia)



Guerriero Motosega (Auroch Digital, Auroch Digital)



Guerriero Motosega: Signori della Notte (Auroch Digital, Auroch Digital)



Futuro Oscuro: Stati Rossi di Sangue (Auroch Digital, Auroch Digital)



Space Hulk: Tattiche (cianuro, Focus)



Battlefleet Gothic: Armada (Tindalos, Focus)



Blood Bowl: Edizione Chaos (Nacon, Cianuro)



Blood Bowl 2: Edizione Leggendaria (Nacon, Cianuro)

