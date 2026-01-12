Più di 45.000 persone hanno firmato questa petizione MoveOn che respinge la spinta di Trump a conquistare la Groenlandia

HQ

Alla luce degli eventi recenti, più di 45.000 persone hanno firmato una petizione MoveOn Civic Action che esorta Donald Trump a smettere di minacciare una conquista della Groenlandia, mentre la resistenza pubblica all'idea si fa più forte sia in patria che all'estero.

Trump ha aumentato le preoccupazioni nel fine settimana quando ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One che "in un modo o nell'altro, avremo la Groenlandia", ignorando però gli avvertimenti secondo cui la sua posizione potrebbe frammentare la NATO ("Se riguarda la NATO, colpisce la NATO").

La petizione di MoveOn accusa l'amministrazione Trump di trattare la Groenlandia come un premio geopolitico piuttosto che come una società di 57.000 persone. "Il popolo della Groenlandia merita rappresentanza e libertà, non di essere trattato come pedine politiche."

Come afferma la petizione: "Firmate la petizione per mostrare solidarietà con il popolo della Groenlandia e inviate un messaggio chiaro: gli americani NON sostengono l'invasione della Groenlandia da parte di Trump!" Cosa ne pensate? Naturalmente, per maggiori informazioni, puoi seguire il link. Go!