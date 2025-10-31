Play-off MLS 2025: come funzionano e chi è in testa al turno 1

HQ

La MLS (Major League Soccer) ha completato la prima partita del turno 1 degli spareggi. La competizione calcistica negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte dei campionati di calcio in Europa, utilizza un sistema di play-off in cui le migliori squadre della stagione regolare competono in un torneo a eliminazione diretta, come l'NBA: le prime otto squadre della Western Conference e le prime otto squadre della Eastern Conference giocano per trovare un campione della Conference, e poi quei due giocano la MLS Cup per decidere il campione assoluto.

Attualmente, 16 squadre stanno gareggiando nel "primo turno" degli spareggi, che consiste in una serie di partite al meglio delle tre. Il vincitore passerà alle semifinali della Conference e da quel momento in poi sarà una partita unica.

Dopo che ogni squadra ha giocato la partita del primo turno, ecco come appaiono i play-off della MLS:

Conferenza orientale:



Unione di Filadelfia 2(4) - 2(2) Chicago Fire FC

Charlotte FC 0 - 1 New York City FC



Inter Miami 3 - 1 Nashville

FC Cincinnati 1 - 0 Columbus Crew



Conferenza Occidentale:



San Diego 2 - 1 Portland Timbers

Minnesota United FC 0(3) - 0(2) Seattle Sounders FC

Los Angeles FC 2 - 1 Austin FC

Vancouver Whitecaps FC 3 - 0 FC Dallas



Pertanto, Philadelphia, New York, Inter Miami e Cincinnati a Est e San Diego, Minnesota, Los Angeles e Vancouver a Ovest sono in testa ai play-off e si qualificheranno per le semifinali di conference se vincono la prossima partita.

Gli spareggi MLS (gara 2) continuano da sabato 2 novembre a martedì 4 novembre.