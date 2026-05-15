Playoff VCT Pacific Stage 1: Ecco gli incontri delle ultime quattro partite

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Abbiamo seguito con attenzione e tenuto d'occhio la parte EMEA dell'azione per la Fase 1 del Valorant Champions Tour, ma c'è stato molto da raccontare anche altrove nel mondo, incluse le Americhe e anche nella regione del Pacifico dove questo fine settimana verrà incoronato un vincitore.

Come nella divisione EMEA, dove si giocheranno quattro partite finali nei prossimi giorni, anche la regione del Pacifico ha solo quattro partite da offrire, con solo quattro squadre ancora in corsa al trofeo.

Sebbene si possano vedere gli incontri del weekend qui sotto, va anche detto che, vista la struttura del tabellone, sappiamo che due dei tre rappresentanti confermati del Pacifico per il prossimo Masters Londra, come per Global Esports e Full Sense che raggiungono la finale del Upper Bracket, entrambi hanno i biglietti per l'evento, Anche se presto avranno molto altro da scontare.

Incontri dei playoff VCT Pacific Stage 1 (15-17 maggio)

Finale del tabellone superiore (15 maggio):



Global Esports vs. Full Sense alle 11:00 BST/12:00 CEST



Semifinale del Lower Bracket (15 maggio):



T1 vs. Paper Rex alle 13:00 BST/14:00 CEST



Finale del tabellone inferiore (16 maggio):



Perdente di Global Esports/Full Sense vs. Vincitore di T1/Paper Rex alle 11:00 BST/12:00 CEST



Finale (17 maggio):