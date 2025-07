Playstation accenna a un'importante spinta multipiattaforma

HQ

Le esclusive PlayStation appartengono al passato? Forse, perché ora sembra che Sony stia intensificando i suoi sforzi per portare più giochi su altre piattaforme, in particolare Xbox e Switch 2.

Questo secondo un nuovo annuncio di lavoro in cui Sony è alla ricerca di un Senior Director per la gestione multipiattaforma e degli account, un ruolo esplicitamente incaricato di lanciare i titoli PlayStation non solo su PC, ma anche su Xbox, Switch 2 e dispositivi mobili.

PlayStation è stata storicamente piuttosto riservata quando si tratta di condividere i suoi giochi con altre piattaforme, soprattutto rispetto a Xbox e Microsoft. Certo, titoli come God of War e Horizon sono arrivati su PC, ma includere i diretti rivali delle console è una mossa sorprendente (e gradita).

Ciò potrebbe anche significare che le precedenti dichiarazioni di Sony – che solo i giochi incentrati sul multiplayer sono stati presi in considerazione per i porting – potrebbero non essere più vere. Forse anche God of War o Horizon potrebbero eventualmente trovare la loro strada su Xbox o Switch 2. Possiamo sperare.

Qual è la tua opinione: vorresti vedere i titoli PlayStation su altre console?