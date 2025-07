PlayStation mostrerà un sacco di Ghost of Yotei gameplay giovedì

HQ

Molti non vedevano l'ora di vedere altri Ghost of Yotei di Sucker Punch nello State of Play estivo di PlayStation il mese scorso, ma sono rimasti delusi quando abbiamo visto solo scorci e la promessa di ulteriori informazioni a luglio. La buona notizia è che l'attesa finirà molto presto.

Il talentuoso team ha annunciato che lo State of Play dedicato a Ghost of Yotei sarà presentato in anteprima alle 22:00 BST / 23:00 CEST del 10 luglio. Lo spettacolo di giovedì durerà quasi 20 minuti e mostrerà e spiegherà di più su nuove armi, nuovi modi per personalizzare la nostra esperienza e "nuove modalità speciali" (Legends 2?).