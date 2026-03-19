PlayStation Portal aggiunge una nuova modalità di alta qualità, un'esperienza di streaming migliorata nel nuovo aggiornamento

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Forse non è tra i PC portatili che sembrano di moda al giorno d'oggi, ma la console portatile Portal di PlayStation sembra aver trovato il suo pubblico. Soprattutto quando ha introdotto lo streaming remoto su cloud senza una console PS5 collegata, la sua base utenti è cresciuta notevolmente.

In un nuovo post sul PlayStation Blog, Sony vanta che a gennaio il numero di utenti per il PS Portal è cresciuto di un impressionante 162%, con il 50% di tutti gli utenti del Portal che ora possiede un abbonamento PS Plus Premium, principalmente pensato per supportare lo streaming cloud. Nello stesso post, abbiamo potuto vedere alcuni bei miglioramenti per il sistema.

È stata introdotta una nuova modalità 1080p di alta qualità, che supera la modalità predefinita 1080p e ci offre un'esperienza visiva fluida e ad alta fedeltà se la nostra connessione internet lo permette. L'esperienza complessiva di streaming cloud sarà anche molto più fluida.

C'è una pagina dettagliata migliorata con una nuova interfaccia utente che ti permette di scegliere i giochi dai bundle se ne hai, gli inviti alle partite saranno visualizzati correttamente, le notifiche dei trofei offriranno maggiore chiarezza e anche la schermata di ricerca è stata migliorata. Aggiungi un'esperienza di onboarding più fluida per il PlayStation Portal, anche se non hai già un account PS, e sembra un notevole progresso per una console portatile che sta lentamente, ma costantemente, trovando il suo vuoto in un mercato saturo.

Questo aggiornamento è ora disponibile per i possessori di PS Portal.