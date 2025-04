PlayStation sta cercando di adattare Astro Bot in una serie TV o in un film

HQ

Negli ultimi anni abbiamo visto decollare adattamenti di giochi per quanto riguarda film e programmi TV. Fallout, The Last of Us, Arcane e altri hanno attirato molti elogi e, anche se film come Five Nights at Freddy's potrebbero non godere di un'accoglienza simile da parte della critica, attirano abbastanza soldi da far capire agli studios che c'è un potenziale profitto nell'adattare queste IP.

In un incontro con Variety in vista dei BAFTA Games Awards, il capo di PlayStation Productions Asad Qizilbash ha parlato del futuro degli adattamenti di Sony. Oltre ai progetti Horizon e God of War, sembra che presto potremmo vedere un film o uno spettacolo Astro Bot.

Qizilbash ha detto che lo studio sta "assolutamente" cercando di aggiungere Astro Bot alla sua lista di adattamenti, descrivendo il processo per cui Sony decide su ciò che vogliono adattare. "Per noi, è, 'OK, abbiamo stabilito uno dei nostri franchise come un grande gioco. Sta iniziando ad avere un pubblico incorporato. Sta vincendo premi". Questi sono indicatori molto precoci per noi per cercare di far crescere quel franchise e far crescere quella proprietà intellettuale", ha detto. "Quindi lo esaminiamo costantemente. E direi che non sono solo i premi e le nomination a guidarlo. A volte abbiamo IP che hanno solo grandi storie che un creatore vuole davvero adattare".

Anche se nulla è stato ancora confermato, considerando che il gioco si è rivelato un successo, vincendo numerosi premi ed è fortemente nominato ai prossimi BAFTA, saremmo sorpresi se questa fosse l'ultima volta che sentissimo parlare del piccolo bot che potrebbe.