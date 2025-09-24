PlayStation sta cercando di premiarti con merchandising commemorativo per aver giocato ai suoi giochi

HQ

Chiunque abbia giocato molto a Destiny 2 e completato molte delle sfide di fine gioco più difficili del titolo, saprà che Bungie offre una piattaforma di ricompense in cui puoi celebrare questi risultati con prelibatezze fisiche, come medaglioni e distintivi per aver superato i raid. Chiaramente Sony, che ora possiede Bungie, sta prendendo ispirazione.

Diciamo questo perché ciò che viene soprannominato Franchise Rewards è stato rivelato. Questa è un'idea in cui i giocatori possono contrassegnare i loro risultati giocando a Sony Interactive Entertainment titoli con merchandising reale.

Il sistema debutta con una campagna dedicata a Ghost of Tsushima, dove chiunque acquisisca (o possieda già) o il Mono No Aware Gold Trophy o il Living Legend Platinum Trophy, avrà diritto a ricompense se lo farà prima del 31 dicembre 2025.

Gold Trophy I proprietari potranno quindi accaparrarsi la maglietta commemorativa tramite il servizio, mentrePlatinum Trophy i proprietari potranno acquistare una spilla commemorativa. Come i premi Destiny 2, tuttavia, questi non verranno semplicemente distribuiti, poiché dovrai poi acquistare questi articoli dalla pagina dei premi, con la maglietta che costa $ 30 / € 33 e la spilla che si trova a $ 25 / € 28.

PlayStation aggiunge anche che la campagna Ghost of Tsushima sarà presto supportata anche da una campagna Ghost of Yotei, di cui sapremo di più in prossimità del lancio il 2 ottobre. Tuttavia, è un buon motivo per cacciare Platinum Trophies, no?