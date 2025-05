PlayStation Stars è in fase di chiusura

HQ

Sony è giunta alla conclusione che il programma fedeltà PlayStation Stars non è dove dovrebbe essere. L'azienda giapponese ha deciso di chiudere il programma e di dirottare invece le proprie risorse verso la creazione di una piattaforma di fidelizzazione evoluta e migliore per i propri utenti.

Questo è stato affermato in un PlayStation Blog, dove Sony afferma: "Dal lancio del programma, abbiamo imparato molto valutando i tipi di attività a cui i nostri giocatori rispondono meglio e, come azienda, siamo in continua evoluzione con le tendenze dei giocatori e del settore. Grazie a questa valutazione, abbiamo deciso di concentrare nuovamente i nostri sforzi e di chiudere l'attuale versione di PlayStation Stars. Continueremo a valutare i nostri risultati chiave di questo programma e stiamo cercando modi per costruire su questi apprendimenti".

Per quanto riguarda ciò che questo significa per gli attuali utenti PlayStation Stars, tutti i punti raccolti potranno essere spesi fino alla chiusura ufficiale di Stars il 2 novembre 2026. Inoltre, i punti e gli oggetti da collezione digitali potranno ancora essere guadagnati fino al 23 luglio 2025, con questa data che funge anche da momento in cui Stars Campaigns volgerà al termine. In caso contrario, tutti gli oggetti da collezione digitali acquisiti rimarranno accessibili anche dopo la chiusura di Stars alla fine del prossimo anno.

Se avete letto questo articolo e volete vedere di cosa si tratta, Sony ha anche notato che non accetta più nuovi membri per Stars a partire da oggi, il che significa che avete perso il treno.

Concludendo, Sony spiega: "Vogliamo ringraziare tutti i nostri giocatori per aver supportato PlayStation Stars sin dal lancio nel 2022. Mentre esploriamo nuovi modi per far evolvere i nostri programmi fedeltà per il futuro, continueremo a celebrare tutti i nostri giocatori attraverso le varie attività della community che abbiamo pianificato".

Eri un utente frequente di PlayStation Stars ?