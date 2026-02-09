PlayStation State of Play confermato per il 12 febbraio

HQ

Ultimamente circolano molte voci secondo cui una trasmissione PlayStation State of Play sarebbe stata ospitata questo febbraio, e infine Sony si è fatta avanti per dissipare la confusione su queste affermazioni e confermare che lo show si terrà questa settimana.

Previsto per giovedì 12 febbraio alle 22:00 GMT/23:00 CET, si preannuncia uno spettacolo enorme che durerà oltre un'ora e prometterà "notizie, aggiornamenti di gameplay e annunci da studi di videogiochi di tutto il mondo".

Il post sul PlayStation Blog va oltre aggiungendo: "State of Play di febbraio metterà in luce giochi di terze parti e indie accattivanti in arrivo su PS5, insieme alle ultime novità dei team di PlayStation Studios."

Seguirai lo State of Play questa settimana e cosa speri di vedere allo show?