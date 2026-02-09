PlayStation State of Play confermato per il 12 febbraio
Sarà lungo, con una durata di oltre 60 minuti.
Ultimamente circolano molte voci secondo cui una trasmissione PlayStation State of Play sarebbe stata ospitata questo febbraio, e infine Sony si è fatta avanti per dissipare la confusione su queste affermazioni e confermare che lo show si terrà questa settimana.
Previsto per giovedì 12 febbraio alle 22:00 GMT/23:00 CET, si preannuncia uno spettacolo enorme che durerà oltre un'ora e prometterà "notizie, aggiornamenti di gameplay e annunci da studi di videogiochi di tutto il mondo".
Il post sul PlayStation Blog va oltre aggiungendo: "State of Play di febbraio metterà in luce giochi di terze parti e indie accattivanti in arrivo su PS5, insieme alle ultime novità dei team di PlayStation Studios."
Seguirai lo State of Play questa settimana e cosa speri di vedere allo show?