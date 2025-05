PlayStation Studios si espande con il team creato da BungieLFG

HQ

Sony Interactive Entertainment e la famiglia PlayStation Studios ha avuto un brutto periodo negli ultimi anni. Certo, anche molti editori e sviluppatori hanno affrontato momenti difficili, ma Sony PlayStation ha avuto un periodo particolarmente difficile, con enormi flop, cancellazioni e chiusure degli studi che hanno scosso l'enorme azienda. È per questo che le notizie di oggi sono in realtà un po' sorprendenti...

Herman Hulst, CEO di SIE, ha pubblicato un articolo sul PlayStation Blog in cui rivela che un nuovo studio si sta unendo alla famiglia PlayStation Studios. Questo sviluppatore è noto come teamLFG e, se non ne hai mai sentito parlare, sarebbe perché è un'azienda molto giovane che ha avuto origine da Bungie.

Ci viene detto che una volta era semplicemente un progetto di incubazione presso gli sviluppatori Destiny 2 e Marathon, ma ora è pronto a spiegare le sue ali e prendere completamente il volo. Una lettera di annuncio da teamLFG aggiunge:

"Il nostro studio ha sede a Bellevue, WA, e i membri del team lavorano sia in loco che da remoto negli Stati Uniti e in Canada. Siamo un team composto non solo da veterani del settore che hanno pubblicato titoli come Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox e Rec Room, ma anche da nuovi arrivati del settore con nuove prospettive e competenze creative. Siamo appassionati di un gameplay eccezionale basato sull'azione, di un'atmosfera di gioco momento per momento e di mondi virtuali riccamente sociali.

"Il "LFG" in "teamLFG" sta per "Looking For Group". Siamo guidati dalla missione di creare giochi in cui i giocatori possano trovare amicizia, comunità e appartenenza. Vogliamo che i nostri giocatori si sentano entusiasti quando accedono per scoprire che i loro compagni di squadra sono già in giro online. Vogliamo che i nostri giocatori riconoscano nomi familiari e che si trasformino in miti e meme. Vogliamo che i nostri giocatori amino ricordare quella volta in cui hanno messo a segno quella giocata che ha cambiato l'intera storia della partita. Come diciamo nella squadra, è roba buona.

"Realizzeremo mondi multiplayer coinvolgenti spinti da giochi d'azione che i giocatori possono imparare, giocare e padroneggiare per innumerevoli ore. Vogliamo creare i nostri giochi con le nostre community, invitando i giocatori a far parte del nostro processo di sviluppo attraverso i playtest in accesso anticipato. È fondamentale rimanere abbastanza agili da reagire al feedback dei giocatori, non solo in vista del lancio, ma anche durante il servizio live, mentre continuiamo a far crescere il gioco e la community per gli anni a venire.

"Il nostro primo gioco è un gioco d'azione a squadre che trae ispirazione dai giochi di combattimento, dai platform, dai MOBA, dai simulatori di vita e dai giochi di tipo rana. I giocatori vivranno in un mondo spensierato e comico ambientato in un nuovissimo universo mitico e fantascientifico. Non vediamo l'ora di rivelare di più".

Non vedi l'ora di saperne di più da teamLFG ?