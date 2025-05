Pochi camion di aiuti entrano a Gaza tra gli attacchi in corso

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che giovedì Israele ha permesso a un piccolo convoglio di camion che trasportavano farina, cibo per bambini e forniture mediche a Gaza per la prima volta in quasi tre mesi, hanno detto funzionari palestinesi.

Tuttavia, i gruppi di aiuto palestinesi affermano che le consegne sono di gran lunga insufficienti, poiché molti residenti rimangono a rischio di carestia. Nel frattempo, gli attacchi militari israeliani hanno ucciso almeno 35 palestinesi giovedì, paralizzando ulteriormente l'accesso all'assistenza sanitaria e agli aiuti umanitari.