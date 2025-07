PokéPark Kanto, il parco a tema di proprietà di Pokémon, aprirà nel 2026

HQ

Se hai mai sperato di trovare i Pokémon nella vita reale, presto potrai vederli in un parco a tema a Tokyo. Annunciato oggi durante i Pokémon Presents, il PokéPark Kanto aprirà nel 2026 e la vendita dei biglietti aprirà prima dell'inizio del 2025.

PokéPark Kanto non è un parco a tema a sé stante, ma un'area tematica all'interno di Yomiuriland, un parco divertimenti di Tokyo. Il PokéPark sarà di circa 26.000 metri quadrati e sarà composto da due aree: Carice e Foresta Pokémon. La Foresta sarà l'area principale, dove incontrerai dozzine di Pokémon allo stato selvatico.

Supponiamo che saranno statue (sembrano statue fisse di Pokémon, ma speriamo anche alcuni animatronici). Non hanno detto nulla sugli elementi interattivi, come quelli che si trovano nel Super Nintendo World nei parchi a tema Universal (completamente estranei a questo), ma sospettiamo che ci saranno ancora sorprese, dato che il parco non aprirà fino al 2026.

Niente di troppo emozionante, ma il parco dove si trova il Poké Park, Yomiuraland, ha anche molte altre attrazioni, tra cui una ruota panoramica e un gigantesco ottovolante che un tempo era il più alto del mondo... nel 1988.