Pokémon, Battlefield 6 e Taylor Swift sono nel menu dell'ultimo The Gamereactor Show
Parliamo di Teraleak per la maggior parte, ma troviamo anche il tempo per BF6 e la più grande popstar dei giorni nostri.
Siamo tornati per un'altra edizione di The Gamereactor Show. Per il nostro 70° episodio, manteniamo le cose molto attuali parlando del recente Teraleak che ha colpito i Pokémon e ci ha essenzialmente dato un'idea di ciò che l'immediato futuro potrebbe riservare per l'enorme franchise.
Ma non è tutto! Dedichiamo anche un po' di tempo a parlare di Battlefield 6 e del perché siamo soddisfatti del gioco che Battlefield Studios ha offerto ai fan. E tutto questo è in cima al fatto di distrarsi un po' e riuscire a passare a Taylor Swift e al motivo per cui The Life of a Showgirl album sta forse andando sul sicuro.
Dai un'occhiata all'ultima edizione di The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast locale, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.