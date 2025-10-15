Pokémon, Battlefield 6 e Taylor Swift sono nel menu dell'ultimo The Gamereactor Show

HQ

Siamo tornati per un'altra edizione di The Gamereactor Show. Per il nostro 70° episodio, manteniamo le cose molto attuali parlando del recente Teraleak che ha colpito i Pokémon e ci ha essenzialmente dato un'idea di ciò che l'immediato futuro potrebbe riservare per l'enorme franchise.

Ma non è tutto! Dedichiamo anche un po' di tempo a parlare di Battlefield 6 e del perché siamo soddisfatti del gioco che Battlefield Studios ha offerto ai fan. E tutto questo è in cima al fatto di distrarsi un po' e riuscire a passare a Taylor Swift e al motivo per cui The Life of a Showgirl album sta forse andando sul sicuro.

Dai un'occhiata all'ultima edizione di The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast locale, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.