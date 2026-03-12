Pokémon Pokopia venduto oltre 2,2 milioni di unità nei primi quattro giorni

HQ

A Resident Evil Requiem è bastata una settimana per vendere fino a cinque milioni di copie, rendendo il progetto horror di Capcom uno dei giochi più venduti dell'anno finora. Ma la scorsa settimana sono arrivati anche altri giochi importanti.

Sebbene Bungie non abbia ancora rivelato come Marathon stia andando in senso commerciale, Nintendo ha alzato il sipario su Pokémon Pokopia, e per farla breve, il gioco è stato un enorme successo.

Nei primi quattro giorni, Pokopia è riuscito a vendere fino a 2,2 milioni di unità, rendendo il gioco uno dei più grandi esclusivi Switch 2 fino ad oggi. I dati di vendita rivelano anche che la regione che ha visto Pokopia essere il maggior successo è, non sorprende, il Giappone, dove un milione di unità sono state vendute solo nel paese.

Poiché i giochi Nintendo tendono ad avere una potenza incredibile, tutti i segnali indicano che Pokopia sarà un enorme successo per la Switch 2.