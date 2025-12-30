Poliziotto francese autorizzato con il pensionamento anticipato dopo aver ricevuto una donazione di 60.300 € da Kylian Mbappé

HQ

Un'offerta della polizia francese, che ha lavorato nelle forze di sicurezza per la nazionale francese, è stata autorizzata con un pensionamento anticipato dopo aver ricevuto una donazione di €60.300 da Kylian Mbappé, perché non ha informato i suoi superiori della donazione.

L'agente di polizia lavora con la squadra francese da anni ed era amico della famiglia Mbappé. Ha ricevuto una donazione di € 60.300 da Mbappé nel giugno 2023 per il suo lavoro alla Coppa del Mondo 2022, e le informazioni finanziarie sono state trovate a luglio 2024. L'avvocato dell'agente ha detto che la donazione era legale, fatta tramite assegno e non aveva bisogno di essere dichiarata. Altri quattro alti ufficiali ricevettero donazioni di €30.000 da Mbappé.

Tuttavia, l'agente fu oggetto di una procedura amministrativa da parte dell'IGPN (Ispettorato Generale della Polizia Nazionale) e la DGPN (Direzione Generale della Polizia Nazionale) decise di concedergli un pensionamento anticipato per non aver informato i suoi superiori della donazione, secondo AFP (tramite RMC Sport).

Il suo avvocato protestò, perché tutte le altre accuse contro l'ufficiale (inclusa una missione non dichiarata in Camerun) erano state ritirate. Ha anche ricevuto il sostegno di un ex prefetto, che ha affermato che la storia "non regge legalmente perché questa donazione è legale e non è contestata, e c'è un'intenzione fastidiosa perché il comandante doveva andare in pensione il 31 dicembre".