Polonia dopo la violazione dei droni russi: "Questa situazione ci avvicina di più al conflitto aperto dalla seconda guerra mondiale"

HQ

La violazione dei droni russi nei confronti della Polonia continua a fare notizia oggi. Ora, la Polonia affronta il suo più serio test di sicurezza dalla seconda guerra mondiale, ha detto il primo ministro Donald Tusk. Se vuoi conoscere le sue parole esatte, ecco cosa ha appena detto. "Non ho motivo di affermare che siamo sull'orlo della guerra, ma una linea è stata superata, ed è incomparabilmente più pericolosa di prima... Questa situazione ci porta più vicini al conflitto aperto dalla seconda guerra mondiale... Il fatto che questi droni, che rappresentavano una minaccia per la sicurezza, siano stati abbattuti cambia la situazione politica. Pertanto, le consultazioni alleate hanno assunto la forma di una richiesta formale di attivazione dell'articolo 4 del Trattato NATO". Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo attraverso il seguente link. Go!