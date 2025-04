Pornhub affronta nuovi ostacoli mentre Francia e Regno Unito applicano le leggi sulla verifica dell'età

HQ

All'ombra del fiorente settore tecnologico canadese, dove la fiducia dei consumatori spesso dipende dal marchio nazionale, la più grande piattaforma porno del mondo opera sotto la bandiera della foglia d'acero, ma le sue promesse di sicurezza sono ora sotto esame, con nuovi ostacoli provenienti ora dall'Europa.

Ti potrebbe interessare:



Ora, la Francia è diventata l'ultimo paese a reprimere l'accesso dei minori alla pornografia, costringendo siti per adulti come Pornhub a introdurre sistemi di verifica dell'età o rischiano di essere bloccati, a partire da aprile per le piattaforme internazionali e da giugno per quelle europee.

La legge richiede che gli utenti dimostrino la propria età utilizzando metodi come l'ID ufficiale o il riconoscimento facciale. Le autorità di regolamentazione affermano che la mossa trova un equilibrio tra la protezione dei minori e il rispetto della privacy degli utenti, grazie a un sistema che verifica l'età senza memorizzare le identità.

Ma non tutti sono d'accordo. La società madre di Pornhub sta già sfidando la legge in tribunale, mentre i critici avvertono che gli utenti potrebbero semplicemente rivolgersi alle VPN. Nel frattempo, il Regno Unito si sta preparando a lanciare i propri controlli ai sensi dell'Online Safety Act quest'estate.