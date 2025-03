I canadesi non possono vietare Pornhub negli Stati Uniti, quindi vietano il caffè americano in Canada

HQ

La geopolitica si svolge spesso in grandi gesti, ma il Canada ha scelto una forma di ritorsione più sottile, ma non meno acuta, contro il suo vicino meridionale. Pornhub come arma segreta di guerra commerciale del Canada potrebbe essere in pericolo, quindi i canadesi si stanno rivolgendo al caffè.

Ora, l'umile tazza di caffè è diventata l'ultimo campo di battaglia nelle tensioni commerciali in corso tra Canada e Stati Uniti. In tutti i caffè canadesi, l'"Americano", un tempo onnipresente, viene ribattezzato "Canadiano".

Il cambiamento, guidato dalla torrefazione Kicking Horse Coffee, è più di un semplice cambio di nome, è una dichiarazione. L'"Americano", ironicamente nato in Italia durante la seconda guerra mondiale per soddisfare i palati più miti dei soldati americani, è stato a lungo un alimento base globale.

Ma in Canada, dove il sentimento anti-Stati Uniti ha ribollito tra le continue controversie commerciali e l'escalation dell'attrito politico, la bevanda viene ora rivendicata come un potente simbolo di indipendenza e identità nazionale.

I caffè da Vancouver a Halifax stanno abbracciando il cambiamento, con alcuni che hanno persino optato per "messicano" in solidarietà con il Messico, un altro paese preso nel mirino, soprattutto dopo la decisione di Trump di rinominare il "Golfo del Messico" come "Golfo d'America".

Resta da vedere se Trump peserà su questo nuovo sviluppo. Ma nel frattempo, possiamo sempre dare un'occhiata ad alcune delle foto che hanno fatto il giro online. Che ne pensi? "Canadiano" ha un bel suono?