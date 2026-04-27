Porsche ha venduto la sua quota in Bugatti Rimac, ponendo fine al coinvolgimento di VW nel marchio

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Il Gruppo Volkswagen si è ufficialmente coinvolto con il leggendario marchio Bugatti nel 1998 e ha infine contribuito alla nascita della ormai iconica Veyron. Nel 2021 ha persino reinvestito attraverso una joint venture con Porsche insieme al marchio di hypercar elettriche Rimac. Ma ora stanno ritirando in modo significativo, grazie a Top Gear.

Porsche ha ufficialmente venduto la sua quota in Bugatti Rimac e, con essa, il coinvolgimento di lunga data del Gruppo Volkswagen nel marchio hypercar è di fatto terminato. L'accordo vede Porsche cedere sia il 45% della quota nella joint venture Bugatti Rimac sia la sua quota del 20,6% nel Gruppo Rimac a un consorzio di investitori guidato dalla statunitense HOF Capital, secondo Top Gear.

La quota Porsche è stata l'ultimo collegamento rimasto tra Bugatti e Volkswagen, segnando la fine di un'era. Ora, di fatto, Bugatti è guidata da Mate Rimac ed è sostenuta da una serie di partner finanziari, piuttosto che da un colosso automobilistico affermato. Questo avviene mentre Porsche sta riorientando le sue attività commerciali e si ritira completamente dallo sviluppo EV in mezzo al calo delle vendite.