Porsche: "La Hyundai Ioniq 5 N è difficile da battere"

A quanto pare, la Hyundai Ioniq 5N ha lasciato una grande impressione sul capo Porsche Frank Moser e potrebbe influenzare il modo in cui il leggendario costruttore tedesco progetterà e costruirà le EV in futuro.

In un'intervista con la rivista automobilistica australiana Drive Moser ha provato la Ioniq 5N e ne ha provato le caratteristiche uniche, incluso il tanto discusso N Grin Boost, un modo per introdurre un cambio di marcia realistico in un EV.

"Abbiamo imparato molto da quel [Ioniq 5 N]," disse Moser. "L'ho guidata diverse volte. L'hanno fatta davvero, davvero buona."

Andreas Preuninger, progettista di Porsche GT e RS, è apparentemente rimasto altrettanto impressionato, e ha detto questo:

"Dai, vengo a prenderti con l'Ioniq 5 N. Ho premuto il pulsante [N Grin Boost], e lui ha detto 'Wow'. Hanno fatto qualcosa di impressionante."