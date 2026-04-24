Porsche presenta la nuova Cayenne Coupé EV da 1100 cavalli

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Porsche ha finalmente mantenuto la promessa, regalandoci la Cayenne Electric non molto tempo fa, e ora stanno seguendo con una sorella più elegante.

È stata svelata la nuovissima Cayenne Coupe, con la stessa tecnologia EV, ma avvolta in una forma fastback molto più bassa e aggressiva. Come detto, in molti modi rispecchia la Cayenne Electric, il che significa che supererà i 1100 cavalli.

La forma è ovviamente diversa, sacrificando la praticità con lo stile. Ha una linea del tetto inclinata, una posizione più bassa e linee più nette, come si vede nelle foto sottostanti. Si prevede che offrirà circa 600 chilometri di autonomia e offrirà una ricarica rapida grazie all'architettura 800V di Porsche.

Ci saranno diverse varianti, tra cui ovviamente un modello più hardcore in stile Turbo GT al vertice della gamma. Questo particolare modello dovrebbe raggiungere i 261 chilometri orari, portandolo nel territorio delle supercar.