Portate a casa il principale cattivo di Borderlands 4 in una nuova stampa a olio, con i proventi destinati a beneficenza

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Potresti non amarlo, e potresti trovarlo più spietato che duramente affascinante come Handsome Jack del passato della serie, ma è difficile negare che il principale antagonista di Borderlands 4, The Timekeeper, si distingua. Come figura d'oro del pianeta Kairos, ora appare ancora più lussuoso, poiché ha un ritratto ufficiale dipinto a mano dall'artista Erik Thor Sandberg.

Annunciato alla PAX East la scorsa settimana, Gearbox sta vendendo stampe di questo Ritratto del Timekeeper, disponibili per l'acquisto tramite Gamestop. Tutti i proventi vanno a Stack Up, un'associazione benefica che si occupa di promuovere una salute mentale positiva e combattere il suicidio dei veterani attraverso il gaming e tutto ciò che riguarda la nerdità.

Le stampe saranno spedite il 25 maggio e costano 50 dollari se vuoi acquistarne una. Sembra un po' difficile farli arrivare all'estero, quindi forse questo è più per un pubblico statunitense. Tuttavia, se vuoi tenere un ritratto che il Custode del Tempo avrebbe sicuramente di sé stesso in casa, ora sei libero di farlo. Inoltre, aiuterai una buona causa. Vantaggio per tutti!