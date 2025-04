Il portiere olandese è stato operato con successo dopo la perforazione intestinale nella partita della Liga

HQ

Jasper Cillessen, portiere olandese che gioca per il Las Palmas, squadra di calcio delle Isole Canarie che gioca in prima divisione dal 2023, ha subito un terribile infortunio domenica scorsa, in una partita della Liga contro il Getafe. Nel primo tempo, un duro scontro contro l'attaccante del Getafe Borja Iglesias ha lasciato Cillessen a terra dolorante, e ha dovuto essere portato in barella e portato in ospedale. Il ginocchio di Iglesias si scontrò con lo stomaco di Cillessen e gli fu diagnosticato un intestino perforato. Le fonti dicono che il portiere stava vomitando nell'ambulanza.

Per fortuna, l'intervento chirurgico, che ha avuto luogo durante la notte ed è stato eseguito per via laparoscopica, ha avuto successo, ha detto il club in un comunicato. Tuttavia, non è stato concesso alcun tempo di recupero.

Cillessen, 35 anni, è stato internazionale per l'Olanda tra il 2013 e il 2023. Ha giocato per Ajax, Barcellona, Valencia e NEC, prima di passare nel 2024 al Las Palmas, che sta lottando nella Liga, penultimo con 26 punti.