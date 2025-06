Poster di Nintendo Switch 2 esauriti dai rivenditori prima del lancio

HQ

Tra un paio di giorni, avremo il nostro primo lancio su console in quasi cinque anni e il primo lancio su console di Nintendo in otto anni. Nintendo Switch 2 sarà una macchina popolare fin dall'inizio, e Nintendo sembra fin troppo consapevole di questo.

Come riportato da TheGamer, un post di Redditor Alternative_Basket19 mostra alcuni poster inviati ai rivenditori da Nintendo che avvertono i clienti che Switch 2 è esaurito. Con molte persone che vogliono mettere le mani su questa console, sembra una mossa intelligente anticipare che ci siano alcuni problemi di stock all'inizio.

Inoltre, eviterà che ai rivenditori stessi venga costantemente chiesto dello Switch 2 se le persone possono semplicemente leggere un poster per rendersi conto che non ce l'hanno. Molti fan hanno già preordinato i loro Switch 2, ma con alcuni rivenditori come GAME del Regno Unito che annullano tali preordini, potrebbero esserci code per le strade il 5 giugno.

