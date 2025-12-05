Potrai visitare Hawkins di Stranger Things a Microsoft Flight Simulator 2024 dalla prossima settimana
Il crossover di cui non sapevi di aver bisogno inizia il 9 dicembre.
In un crossover che probabilmente non avevi nella tua cartellina di questo dicembre, è stato rivelato che Microsoft Flight Simulator 2024 si scontrerà con Stranger Things, per una nuova collaborazione che apparentemente porterà la città immaginaria di Hawkins, Indiana, su questo ambizioso simulatore.
Non abbiamo ancora molto su cui parlare di questo crossover, dato che tutto ciò che è stato condiviso è un brevissimo teaser sui social media che sembra mostrare un elicottero che sorvola il Hawkins National Laboratory della popolare serie Netflix.
Oltre a questo, sappiamo che il crossover prenderà forma completa il 9 dicembre, il che significa che le informazioni complete saranno senza dubbio condivise molto presto. Forse significherà dover navigare nei cieli evitando il Mind Flayer...