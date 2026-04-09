Potremmo finalmente aver trovato l'uomo dietro Bitcoin

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Per oltre un decennio, la vera identità di Satoshi Nakamoto (l'autore pseudonimo del white paper su bitcoin) è stata uno dei più grandi misteri irrisolti della tecnologia. Ora, un'indagine del New York Times durata anni afferma di averlo risolto, indicando Adam Back, uno scienziato informatico nato a Londra e veterano del movimento cypherpunk degli anni '90.

Il giornalista John Carreyrou ha costruito il suo caso setacciando decenni di post su internet, eseguendo analisi AI sugli stili di scrittura e monitorando l'attività dei forum, notando che Back è rimasto misteriosamente silenzioso sui forum di crittografia proprio quando Satoshi è diventato attivo. Quando Carreyrou affrontò Back a una conferenza sui bitcoin in El Salvador, lo descrisse arrossendo, muoversi a disagio e a un certo punto apparentemente parlando come se fosse Satoshi stesso.

Back lo ha categoricamente negato sui social media, definendo le prove "una combinazione di coincidenze e frasi simili da parte di persone con esperienze simili." Gli esperti sono divisi. Un professore della UCL ha detto che "non c'era una prova fumante", mentre un altro ricercatore ha sostenuto che Satoshi fosse probabilmente un piccolo gruppo di persone, non un singolo individuo. I giocatori del polimercato erano meno cauti: uno ha dato le probabilità al 99% che fosse lui (come riportato da The Guardian).

La posta in gioco è enorme. Se Back è Nakamoto, detiene circa 1,1 milioni di bitcoin (per un valore di decine di miliardi di sterline), una fortuna che sarebbe legalmente obbligato a divulgare alla SEC, poiché potrebbe muovere i mercati da solo. Back, che gestisce una società di tesoreria bitcoin, ha concluso la sua negazione con la frase: "Siamo tutti Satoshi."