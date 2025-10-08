PowerWash Simulator 2 verrà lanciato il 23 ottobre
Il primo gioco è diventato un grande successo e ha dimostrato che pulire le cose può essere un grande intrattenimento, raggiungendo oltre 17 milioni di giocatori.
Molte persone probabilmente consideravano PowerWash Simulator un gioco ingannevole che poteva essere divertente da provare al meglio. Ma si è rivelato incredibilmente popolare, raggiungendo oltre 17 milioni di giocatori all'inizio di quest'anno. Quindi era solo questione di tempo prima che fosse il momento di un sequel, e ora quel momento è quasi arrivato.
In un nuovo trailer, possiamo dare un'occhiata a cose come i sollevatori a forbice, le lavapavimenti per le macchie davvero ostinate e il gatto Ulisse, che potremo accarezzare, il che è bello e, soprattutto, viene rivelata la data di uscita. Come avrete già intuito dal titolo, è il 23 ottobre.
Per rendere le cose ancora migliori, sarà incluso anche in Game Pass fin dal primo giorno (proprio come l'originale) e sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.