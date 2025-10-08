PowerWash Simulator 2 verrà lanciato il 23 ottobre

HQ

Molte persone probabilmente consideravano PowerWash Simulator un gioco ingannevole che poteva essere divertente da provare al meglio. Ma si è rivelato incredibilmente popolare, raggiungendo oltre 17 milioni di giocatori all'inizio di quest'anno. Quindi era solo questione di tempo prima che fosse il momento di un sequel, e ora quel momento è quasi arrivato.

In un nuovo trailer, possiamo dare un'occhiata a cose come i sollevatori a forbice, le lavapavimenti per le macchie davvero ostinate e il gatto Ulisse, che potremo accarezzare, il che è bello e, soprattutto, viene rivelata la data di uscita. Come avrete già intuito dal titolo, è il 23 ottobre.

Per rendere le cose ancora migliori, sarà incluso anche in Game Pass fin dal primo giorno (proprio come l'originale) e sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.