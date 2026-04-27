Preparati a lavare Star Wars a pressione in PowerWash Simulator 2

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Ovviamente, nessuno vuole un astromeccanico sporco, una capanna Ewok sporca o un X-wing polveroso, quindi è una buona notizia che presto potremo risolvere tutto con un'idropulitrice. FuturLab ha stretto una partnership con Star Wars e, grazie a questa collaborazione, possiamo aspettarci con interesse il Star Wars Pack quest'estate. Nel comunicato stampa deliziosamente formulato, abbiamo letto:

"Ambientato durante gli eventi di Star Wars: Una Nuova Speranza, Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora e Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, assumi il ruolo di P0-W2, un droide delle pulizie di Classe Cinque. Il tuo incarico medio degenera rapidamente nell'essere requisita per svolgere il lavoro sporco dell'Impero, prima di aprire la strada all'Alleanza Ribelle. Le ribellioni si basano sulla speranza e sul sapone."

L'espansione presenterà sei missioni, tre delle quali sono state rivelate. Questi ci permettono di lavare a pressione la Homestead di Lars (la fattoria di umidità su Tatooine), un iconico X-wing e il minaccioso ponte del Super Star Destroyer.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa, ma uscirà quest'estate a £7.99/€9.99 su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. Dai un'occhiata al primo trailer e ad alcuni screenshot qui sotto.