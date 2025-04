Preparati a vedere più Mafia: The Old Country a maggio

HQ

Sappiamo quando due dei tre titoli più pubblicati di Take-Two Interactive per il 2025 faranno il loro arrivo. Mafia: The Old Country arriverà questo agosto, se dobbiamo credere alle informazioni sulla data di uscita trapelate in precedenza, mentre Borderlands 4 verrà salvato per la fine di settembre. Il grande punto interrogativo è ancora Grand Theft Auto VI, ma non è di questo che stiamo parlando oggi.

È stato appena affermato che impareremo e vedremo molto di più di Mafia: The Old Country in un paio di settimane. Il titolo mostrerà il suo trailer di gioco e sarà seguito da un panel di sviluppatori alle PAX East già l'8 maggio, con l'orario preciso per entrambi rispettivamente alle 16:00 BST / 17:00 CEST e alle 19:00 BST / 20:00 CEST.

Senza dubbio qui avremo una conferma definitiva sulla data di uscita e sul fatto che quest'estate ci dirigeremo in Sicilia per diventare un signore criminale.