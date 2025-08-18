Prime immagini della Stagione 2 di Fallout su Prime Video

HQ

Quando abbiamo visto la sagoma della città di New Vegas alla fine della prima stagione di Fallout, la serie TV adattamento della grande IP videoludica di Bethesda, ci siamo subito resi conto che i piani di Jonathan Nolan e del suo team di produzione andavano oltre l'adattamento di idee vaghe su fazioni, ambientazioni e personaggi, e che saremmo stati immersi in una delle migliori ambientazioni del franchise, che questa volta ha portato nel videogioco Obsidian.

Ora scopriremo come se la cavano Maximus (Aron Moten), Lucy (Ella Purnell) e il Ghoul (Walton Goggins) mentre esplorano la regione del Mojave e la città di New Vegas, una città sopravvissuta all'olocausto nucleare ed è ancora in piedi grazie al suo principale investitore di allora e di oggi, l'enigmatico Mr. House.

Sono state condivise le prime immagini ufficiali della serie e, oltre al trio protagonista, possiamo vedere un riflesso del casinò Lucky 38 (un luogo importante nei giochi e nella serie, sicuramente), così come il modello Pipboy 3000 indossato dagli abitanti dei Refugios della regione e qui sfoggiato dal padre di Lucy, Hank (Kyle MacLachlan).

Puoi dare un'occhiata alla galleria, per gentile concessione di Xcancel, qui sotto.