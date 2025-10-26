Primi 10 | Videogiochi con Donald Trump

HQ

Che lo si ami o lo si odi, Donald Trump ha lasciato il segno nel mondo e il mondo dei videogiochi non fa eccezione. Magnate, presidente, piñata. L'eredità videoludica di Trump è quanto di più bizzarro ci sia. Abbiamo ripercorso decenni di uscite per trovare quelle più importanti. Ecco la nostra top 10 dei videogiochi con Donald Trump.

10. TrumPiñata (2016)

A volte i commenti politici non hanno bisogno di sottigliezze, e TrumPiñata lo dimostra. Fondamentalmente colpisci una piñata dei cartoni animati a forma di testa di Trump finché non scoppia. Questo è tutto. Nessuna storia, nessuna profondità, solo satira catartica e ridicola di un'era di Internet che amava trasformare l'indignazione in minigiochi.

9. Supreme Ruler Ultimate: Trump Rising DLC (2014)

Questa espansione per Supreme Ruler Ultimate trasforma la politica globale in uno scenario "what if" giocabile. Puoi prendere il controllo nei panni del presidente Trump, rimodellare il commercio e (naturalmente) costruire muri. È una simulazione speculativa che sembra metà parodia e metà previsione, a seconda di quando la giochi.

8. Make America Great Again: The Trump Presidency (2017)

Un gioco di strategia che cerca di trasformare la vera presidenza in un simulatore gestionale. Si pareggiano i bilanci, si affronta la politica estera e si aumenta l'indice di gradimento, il tutto mentre si prendono decisioni "tremende". Non è esattamente Civilization, ma è sorprendentemente rifinito per quello che è iniziato come un progetto meme.

7. Make America Great Again (2019)

Potrebbe non essere una sorpresa: due videogiochi incentrati sull'iconico slogan della campagna elettorale di Trump. Questo particolare gioco è un'avventura 2D a scorrimento laterale in cui assumi il ruolo di Trump mentre, indovina un po', combatte l'ISIS. In particolare, il gioco non contiene messaggi politici espliciti.

6. Trump Simulator VR (2017)

Sì, esiste. Trump Simulator VR ti permette letteralmente di metterti nei panni di Trump, nello Studio Ovale, sul palco e persino di fronte ai giornalisti. Si tratta meno di realismo e più di assurda evasione, dandoti una bizzarra possibilità di vivere in prima persona lo sfarzo surreale della celebrità politica.

5. Donald Trump's Real Estate Tycoon (2002)

La risposta di Trump a SimCity e Capitalism II, questo gioco ti mette nei panni di un ambizioso sviluppatore immobiliare in competizione per il dominio globale. Il gancio? Lo stesso Trump si presenta con voci fuori campo per lodare o rimproverare la tua performance. È tanto una simulazione dell'ego quanto dell'economia, una capsula del tempo dei primi anni 2000 che è allo stesso tempo divertente e involontariamente auto-parodica.

4. Mr. President! (2016)

Qui, vesti i panni di un agente dei servizi segreti la cui unica missione è quella di tuffarsi (al rallentatore) per salvare un candidato simile a Trump di nome "Ronald Rump". Aspettati un caos di bambole di pezza, statue d'oro e discorsi che sembrano un po' troppo reali. È una satira che non tira pugni, ed è molto più divertente di quanto abbia il diritto di essere.

3. Saints Row IV: Commander in Chief Edition (2013)

Anche se Trump non appare direttamente, questo DLC cattura lo stesso patriottismo esagerato che in seguito avrebbe definito i meme politici degli anni 2010. Puoi vestirti da Zio Sam, cavalcare un'aquila calva e sparare con la "Merica Gun". È un sogno febbrile di satira che accidentalmente sembra più profetico ogni anno che passa.

2. Trump Castle: The Ultimate Casino Gambling Simulation (1989)

Prima della politica, prima dei reality, c'è stata l'era dei magnati dei casinò, e questo gioco l'ha perfettamente imbottigliata. Trump Castle ti permettono di entrare in un casinò virtuale di Atlantic City modellato sulla cosa reale. Poker, blackjack, roulette... il tutto all'interno del lusso pixelato del marchio Trump. È il capitalismo nella sua forma digitale più pura: appariscente, superficiale e stranamente ipnotico.

1. The Political Machine series (2004-)

Al primo posto c'è la serie Political Machine, un simulatore di strategia politica che ti permette di candidarti alla presidenza come Trump (o contro di lui). Gestirai i percorsi della campagna, farai discorsi e cercherai di conquistare gli stati in bilico, il tutto reso con un fascino da cartone animato. Sotto l'umorismo si nasconde un commento sorprendentemente tagliente sulla politica guidata dai media. È divertente finché non ti rendi conto di quanto si avvicini alla realtà.